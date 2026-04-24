Fratelli di Crozza Carlo Nordio e la tenuità della mazzetta

Maurizio Crozza, interpretando Carlo Nordio, ha trattato il tema dell’abuso d’ufficio proponendo una teoria sulla “tenuità della mazzetta”. In modo ironico, ha descritto come l’ex magistrato abbia affrontato la questione, senza entrare nel merito delle indagini o delle accuse specifiche. La scena ha suscitato attenzione per la rappresentazione satirica di un tema delicato e per le affermazioni fatte in modo scherzoso.

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