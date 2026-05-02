Quietcation fuga nel silenzio Non è una moda turistica | per Lorenzo Campese è un grido d’allarme dell’anima

Negli ultimi mesi si parla di quietcation, un termine che indica vacanze caratterizzate da silenzio e assenza di social e folla. Questa tendenza si distingue da altri tipi di turismo per la sua natura di fuga dal caos e dal rumore. Lorenzo Campese ha descritto questa pratica come un “grido d’allarme dell’anima”, evidenziando come si tratti di una risposta a bisogni di quiete e introspezione.

Negli ultimi mesi il turismo ha trovato l’ennesima parola nuova: quietcation. Vacanze silenziose, senza caos, senza social, senza folla, senza rumore. Tradotto: sparire. Ma dietro il neologismo, come spesso accade, c’è qualcosa di meno leggero. Perché se sempre più viaggiatori scelgono mete isolate, e senza telefonino, riducono i programmi e cercano la solitudine, la domanda è inevitabile: stiamo seguendo una tendenza o stiamo reagendo a un disagio? Per Lorenzo Campese, che da oltre trent’anni lavora sulla consapevolezza e lo sviluppo delle qualità umane con Altroove, il dubbio non esiste: «Non è una moda, è un grido d’allarme dell’anima. La definirei una reazione immunitaria della coscienza».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Quietcation, fuga nel silenzio. Non è una moda turistica: per Lorenzo Campese è “un grido d’allarme dell’anima” Notizie correlate La cura del silenzio. Tempo di ’quietcation’ respirando l’Alto Adigedi Egidio Scala Non una semplice vacanza, ma un pausa che serve a rigenerarsi dallo stress e staccare la spina da un mondo che ci vuole iperconnessi:... Dolores Keane si spegne nel silenzio: addio alla voce che custodiva l’anima dell’IrlandaLa voce che sembrava arrivare da un tempo antico si è spenta lontano dai riflettori, nella quiete di una casa affacciata sull’Atlantico.