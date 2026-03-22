La voce che sembrava arrivare da un tempo antico si è spenta lontano dai riflettori, nella quiete di una casa affacciata sull’Atlantico. Non un addio rumoroso, ma un’uscita in punta di piedi, come le melodie che per decenni aveva riportato in vita. Con lei se ne va un pezzo di quella tradizione irlandese che non si impara, ma si eredita, si respira, si tramanda senza bisogno di spiegazioni. Era una presenza discreta, quasi appartata, eppure centrale. La sua musica non aveva bisogno di effetti, bastava una voce nuda, capace di trasformare ogni ballata in una storia vissuta. In un mondo che corre, lei restava ferma, ancorata a un’idea di musica che non si piega al tempo, ma lo attraversa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dolores Keane si spegne nel silenzio: addio alla voce che custodiva l’anima dell’Irlanda

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