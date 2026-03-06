La cura del silenzio Tempo di ’quietcation’ respirando l’Alto Adige

Da quotidiano.net 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Alto Adige, la pratica della 'quietcation' invita le persone a prendersi una pausa dal ritmo frenetico quotidiano. Non si tratta di una vacanza tradizionale, ma di un momento dedicato al silenzio e al rilassamento per rigenerarsi dallo stress. Questa esperienza mira a favorire il distacco dalla continua connessione digitale e a promuovere il recupero del benessere interiore.

di Egidio Scala Non una semplice vacanza, ma un pausa che serve a rigenerarsi dallo stress e staccare la spina da un mondo che ci vuole iperconnessi: serve a questo la ’ quietcation ’, un invito a ritrovare se stessi attraverso la riflessione e il riposo. Pochi luoghi come l’ Alto Adige sono adatti per questo tipo di esperienza e riacquistare il benessere mentale e fisico. Da marzo, a Parcines, nei dintorni di Merano, il progetto ’Gsund bleibm! Salute! Take care!’ nasce con l’obiettivo di rendere accessibili i benefici del particolare microclima della zona, in particolare quello della Cascata di Parcines (nella foto sotto) punto di partenza per attività di climatoterapia, forest bathing e respirazione consapevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la cura del silenzio tempo di 8217quietcation8217 respirando l8217alto adige
© Quotidiano.net - La cura del silenzio. Tempo di ’quietcation’ respirando l’Alto Adige

Leggi anche: Indovina la classifica di Sanremo e vince quasi 50mila euro: è del Trentino Alto Adige

«Annettiamo Cortina», l’idea del Trentino-Alto Adige e i nuovi confini. La reazione dell’assessore venetoIn Trentino-Alto Adige il senatore della Südtiroler Volkspartei, il potente partito locale che rappresenta gli interessi dei gruppi linguistici...

Altri aggiornamenti su La cura del silenzio Tempo di....

Temi più discussi: La cura del silenzio. Tempo di ’quietcation’ respirando l’Alto Adige; Abitare il silenzio: incontri conviviali e riflessivi di Antoniano; Caregiver familiari, il Paese che cura in silenzio: 7 milioni di storie tra fatica e responsabilità; All’Università nascono le Quiet room: il silenzio come cura per disconnettersi e ritrovarsi in pace.

All’Università nascono le Quiet room: il silenzio come cura per disconnettersi e ritrovarsi in paceL’Università di Genova inaugura oggi due aule speciali. Il rettore: «Serviranno a creare un ambiente più umano» ... ilsecoloxix.it

Inaugurata la Stanza del Silenzio all'Hospice di Busca: uno spazio di cura e serenità [FOTO]Il progetto dell'Associazione 'La Cura nello Sguardo' offre raccoglimento a pazienti, familiari e operatori sanitari ... targatocn.it

Trova facilmente notizie e video collegati.