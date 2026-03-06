In Alto Adige, la pratica della 'quietcation' invita le persone a prendersi una pausa dal ritmo frenetico quotidiano. Non si tratta di una vacanza tradizionale, ma di un momento dedicato al silenzio e al rilassamento per rigenerarsi dallo stress. Questa esperienza mira a favorire il distacco dalla continua connessione digitale e a promuovere il recupero del benessere interiore.

di Egidio Scala Non una semplice vacanza, ma un pausa che serve a rigenerarsi dallo stress e staccare la spina da un mondo che ci vuole iperconnessi: serve a questo la ’ quietcation ’, un invito a ritrovare se stessi attraverso la riflessione e il riposo. Pochi luoghi come l’ Alto Adige sono adatti per questo tipo di esperienza e riacquistare il benessere mentale e fisico. Da marzo, a Parcines, nei dintorni di Merano, il progetto ’Gsund bleibm! Salute! Take care!’ nasce con l’obiettivo di rendere accessibili i benefici del particolare microclima della zona, in particolare quello della Cascata di Parcines (nella foto sotto) punto di partenza per attività di climatoterapia, forest bathing e respirazione consapevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La cura del silenzio. Tempo di ’quietcation’ respirando l’Alto Adige

