In alcuni ambienti lavorativi, le donne sono costrette a compiere scelte difficili: dimettersi per diventare madri, fingere di non desiderare figli per mantenere il lavoro o dichiarare di non voler una famiglia per evitare il licenziamento. Questi comportamenti illustrano come le aspettative sociali e le pressioni sul mondo del lavoro possano influenzare le decisioni personali delle donne, creando un legame fragile tra il Primo Maggio e la Festa della Mamma che spesso la società non riesce a sostenere.

Tempo di lettura: 2 minuti Dimettersi per diventare mamma, fingere di non voler un figlio per ottenere il lavoro, dichiarare di non desiderare una famiglia propria per evitare il licenziamento. La Campania lavoratrice è madre o padrona? Accoglie ma poi sfrutta, sfrutta e non premia, e a restare fanalino di coda ancora e sempre le mamme. Ieri era la festa dei lavoratori e ci siamo occupati del gender gap ma esiste il dramma nel dramma: la donna campana al lavoro quando diventa mamma. Tra il Primo Maggio e la Festa della Mamma passano dieci giorni. In calendario è un ponte. In Campania l’imbuto dantesco. Le tappe sono quasi uguali per tutte. Il nido che non c’è, la retta privata che supera lo stipendio, il capo che risponde con un part-time dimezzato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quel ponte tra il Primo Maggio e la Festa della Mamma che la società non tiene in piedi

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