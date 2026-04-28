Roland e Ayrton 32 anni dopo quel weekend che cambiò per sempre la F1 | il primo maggio a Imola nel segno della leggenda

L'autodromo di Imola ricorderà il primo maggio l'anniversario della morte di Ayrton Senna, avvenuta nel 1994 durante il Gran premio di San Marino. Ricorre anche il trentaduesimo anniversario di un weekend che ha segnato profondamente la storia della Formula 1. In quella domenica, l'incidente ha portato a un cambiamento radicale nel mondo delle corse, lasciando un segno indelebile nella memoria degli appassionati.

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola onorerà la memoria di un uomo che ha cambiato per sempre il volto della Formula 1, Ayrton Senna, scomparso il primo maggio del 1994 durante il Gran premio di San Marino. L'evento "Ayrton Day" promette una giornata di ricordo, riflessione e passione, aperta.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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