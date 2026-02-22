A Napoli omaggio alla Loren mia madre una ‘combattatrice’

A Napoli, il pubblico ha reso omaggio a una donna amata, definendola una “combattatrice” per il suo carattere forte e la capacità di affrontare le sfide. Il figlio, il maestro Carlo Ponti Jr, ha condiviso momenti intimi, ricordando la madre e il suo spirito indomabile. Tra applausi e emozioni, il pubblico ha ascoltato la sua canzone preferita, “Nessun Dorma”, trasmettendo un senso di affetto e rispetto. La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso.

© Anteprima24.it - A Napoli omaggio alla Loren, “mia madre una ‘combattatrice’ “

Tempo di lettura: 3 minuti Collegata live dalla sua casa di certo avrà visto e sentito l’affetto di Napoli e il tributo del suo popolo per lei così come avrà sentito l’essere definita dall’emozionato figlio, maestro Carlo Ponti jr, in un italiano non proprio perfetto presentando al pubblico l’aria preferita dalla madre ‘Nessun Dorma’, come una donna ‘combattatrice’, termine che racchiude “amore, resilienza e passione”. Espressione gradita e sottolineata dagli applausi sia che si sia trattato di un errore sia che il figlio abbia coniato un termine nuovo che sintetizza ‘combattente’ e ‘attrice’. Per Sophia Loren, 91 anni, la serata al Teatro Augusteo non è stata solo un omaggio al suo essere donna, madre e attrice di successo, simbolo di Napoli e dell’Italia nel mondo, ma la testimonianza – attraverso musica e canto, danza, immagini dei suoi tanti film, fotografie, ospiti speciali – di come sia forte il legame con un personaggio unico, capace di coinvolgere un pubblico vastissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Colpisce la madre alla testa con una sparachiodi, in un audio a un amico diceva: “Ammazzo lei e mia sorella”Paolo Ferri, 40 anni di Caselle, è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la madre colpendola alla testa con una pistola sparachiodi. Leggi anche: È morto Sandro Giacobbe, cantautore da Signora mia a Gli occhi di tua madre, l’omaggio di Pupo: «Ti ho voluto sempre bene» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un omaggio e un sorriso da Napoli per Giada D'Antonio; Napoli torna a rendere omaggio alla memoria di John Lennon e George Harrison - Napoli Village - Quotidiano; Napoli all’incanto nel nuovo catalogo online di Blindarte; Morte del piccolo Domenico, Carabinieri al Monaldi: sequestrati cellulari. La mamma: Ora giustizia. Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 febbraioL’omaggio a James Senese al Trianon Viviani, The Music of Ennio Morricone al Palapartenope, Toni Servillo al Bellini, Andrea Sannino al Troisi e la mostra Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli ... napolitoday.it Ex vicesindaco Napoli suicida, l'omaggio della città alla Camera ardenteNeanche il maltempo sta fermando l'ondata di commozione attorno alla figura di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli morto suicida a 89 anni lunedì scorso nel capoluogo partenopeo. Politici, ... ansa.it Fiori, palloncini e orsacchiotti davanti al Monaldi: Napoli si ferma per rendere omaggio al bambino morto tra errori medici e silenzi colpevoli e diventato simbolo di un Paese ferito - facebook.com facebook #Napoli, l'omaggio speciale alla memoria di Rocco #Commisso: tutte le foto x.com