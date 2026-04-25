Una memoria al cinema racconta la storia di un bambino che assistette all’eccidio di Civitella. Il film unisce testimonianze dirette, ricerche storiche e narrazioni di finzione per ricostruire un episodio ancora poco noto. La vicenda viene rivissuta attraverso un racconto che mette in luce l’esperienza personale e il dramma di un evento che ha segnato quei momenti.

Un film che intreccia testimonianza diretta, ricerca storica e racconto umano attraverso la fiction, per rievocare una vicenda drammatica che ancora in pochi conoscono. Un’opera che, attraverso la storia vera di un bambino, riporta a nudo le cicatrici di una terra bellissima, tenendo vivo il dovere della memoria che parla direttamente all’oggi. È tutto questo e molto altro il docufilm “ Una storia di Toscana - Il bambino che vide Civitella ”, il nuovo lavoro diretto dal regista lissonese Filippo Grilli e targato Gpg Film, associazione culturale-casa di produzione di Lissone. "L’idea per il film che è uscito ieri a Lissone è nata il 25 aprile di un anno fa - racconta Grilli -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La memoria al cinema. Quel bambino che vide l’eccidio di Civitella: "Ho pensato a mia figlia"

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