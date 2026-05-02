Sono emerse connessioni tra alcuni leader della missione per Gaza e Yahia Sarri, noto come uomo di Hamas. Le indagini rivelano che ci sono ancora aspetti da chiarire, mentre le copertine dei giornali sembrano dipingere un quadro favorevole agli attivisti pro-Palestina coinvolti nella flotta. La situazione resta complessa e senza risposte definitive, con molti dettagli ancora da approfondire.

Ombre, ambiguità e un conto che non riesce proprio a tornare. A leggere i giornali pettinati pare che gli attivisti ProPal della Flotilla siano dalla parte giusta della storia. E abbiano deciso di aiutare i più deboli contro i soprusi dei cattivoni. Una chiave di lettera lontana anni luce dalla realtà e che non tiene conto di (almeno) due aspetti sostanziali. La prima è legata alla presenza, dietro ai poveri palestinesi, di un'organizzazione terroristica chiamata Hamas. Che ha, come principale obiettivo, quello di distruggere Israele. Ieri la caravella guidata dai radical chic figli di papà con la kefiah al collo e il Rolex al polso, convinti che basti gridare «pace» per ottenerla, è stata fermata dall'esercito israeliano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quei legami tra i capi della missione per Gaza e Yahia Sarri l'algerino "uomo di Hamas"

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