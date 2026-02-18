Il Movimento 5 Stelle si trova al centro di polemiche per i fondi ancora bloccati e i sospetti di legami poco chiari con Hamas. La vicenda emerge dopo che alcuni europarlamentari hanno chiesto chiarimenti sui finanziamenti destinati a organizzazioni sospettate di collegamenti con il gruppo palestinese. Nei documenti finora resi pubblici, si sono trovate tracce di transazioni sospette e di email che mettono in discussione la trasparenza promessa. La polemica si accende a pochi mesi dalle elezioni, alimentando dubbi sulla gestione dei fondi pubblici e sulla reale volontà di chiarezza del movimento.

Quanto avete scassato l'anima non potete nemmeno immaginarlo. Siete l'incrostazione di un'infinita stagione elettorale degli idioti, un vuoto scambiato per trasparenza che però puzza ancora di moralismo tossico, di avvisi di garanzia visti come ergastoli, di onestà recitata come un rosario, di dimissioni invocate per chiunque respiri. Avete fatto peggio di tutti gli altri anche nelle cose peggiori, ma nell'album delle figurine marroni questa mancava: Hamas. E non siamo a Di Martedì, non c'è l'applauso contingentato, c'è roba che dovrebbe farvi saltare i denti, se ancora li aveste, se mai li avete usati: "Se andiamo con Hannoun, sicuramente ci farà incontrare i verdi", ossia Hamas, e a dirlo è il braccio destro Sulaiman Hijazi che parla con l'ex deputato Davide Tripiedi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Soldi da sbloccare e legami opachi con Hamas. La grande bufala della trasparenza a 5 Stelle

