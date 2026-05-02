Quarta tappa Giro Romandia 2026 | Pogacar detta ancora legge e vince in solitaria

Durante la quarta tappa del Giro Romandia 2026, il ciclista campione del mondo ha ottenuto una vittoria in solitaria nel primo arrivo in salita della corsa. Pogacar si è distinto ancora una volta, mettendo in mostra la sua forza e capacità di epilogo. La tappa si è svolta con un percorso impegnativo che ha favorito le azioni di alcuni dei principali favoriti alla vittoria finale.

Non poteva mancare la zampata del campione del Mondo nel primo arrivo in salita della corsa elvetica. Tadej Pogacar centra il terzo successo nella quarta tappa Giro Romandia 2026 con arrivo a Charmey e consolida la leadership della classifica generale. QUARTA TAPPA GIRO ROMANDIA 2026: LA GARA In tanti hanno provato ad andare in fuga, ma ci sono riusciti soltanto Primoz Roglic, Micheal Leonard, Maxime Decomble, Valentine Paret-Peintre, Louis Vaerveke, Marco Brenner, Roland Thalman, Florian Kajamin. La corsa si è stampata in prossimità dell’ultima salita della Juanpass, dove è arrivato l’attacco di Pogacar, al quale ha tenuto testa soltanto Lipowitz, salvo poi arrendersi in cima al ritmo forsennato dello sloveno.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Quarta tappa Giro Romandia 2026: Pogacar detta ancora legge e vince in solitaria Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di Lipowitz Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar se ne va in solitaria, Lipowitz insegue Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Broc-Charmey: la tappa più dura, Pogacar blinda la maglia gialla?; Giro di Romandia, 4ª tappa: percorso, favoriti e dove vederlo in tv; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Quarta Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Broc-Charmey: orari, tv, streaming. Terreno ideale per PogacarQuarta e penultima tappa per il Giro di Romandia 2026. spazio oggi ai 149,6 chilometri che dividono Broc e Charmey. Frazione importante in chiave ... oasport.it Giro di Romandia 2026, Florian Lipowitz: “Molto contento di come sia andata, sto migliorando corsa dopo corsa” x.com Tadej Pogacar, ancora Tadej Pogacar. Il campione del mondo si prende anche la quarta tappa del Giro di Romandia. - facebook.com facebook