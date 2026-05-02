Quando Michael Jackson abbracciò Pavarotti in diretta TV la scena che commuove ancora oggi
Nel 1997, durante la cerimonia dei Telegatti, una scena rimasta impressa nella memoria collettiva vide un cantante e un tenore condividere un abbraccio in diretta televisiva. L’evento si svolse davanti a un pubblico davanti alle telecamere, lasciando un segno indelebile nel ricordo di chi assistette. La stretta tra i due artisti fu oggetto di molte discussioni e rimane ancora oggi uno dei momenti più ricordati di quella serata.
Correva l’ anno 1997 e sul palco dei Telegatti accadde qualcosa che ancora oggi sembra irreale. Due giganti assoluti della musica mondiale, Michael Jackson e Luciano Pavarotti, si trovarono uno di fronte all’altro davanti alle telecamere italiane, dando vita a una scena rimasta nella memoria collettiva. Tra applausi, emozione e incredulità, il Re del Pop si avvicinò al grande tenore con un gesto che molti non hanno mai dimenticato: un segno di rispetto così forte da commuovere il pubblico, realoizando un momento diventato virale negli anni successivi e che ancora oggi viene condiviso come esempio di umiltà e grandezza. Per capire....🔗 Leggi su Screenworld.it
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