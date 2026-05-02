Nel 1997, durante la cerimonia dei Telegatti, una scena rimasta impressa nella memoria collettiva vide un cantante e un tenore condividere un abbraccio in diretta televisiva. L’evento si svolse davanti a un pubblico davanti alle telecamere, lasciando un segno indelebile nel ricordo di chi assistette. La stretta tra i due artisti fu oggetto di molte discussioni e rimane ancora oggi uno dei momenti più ricordati di quella serata.

Correva l’ anno 1997 e sul palco dei Telegatti accadde qualcosa che ancora oggi sembra irreale. Due giganti assoluti della musica mondiale, Michael Jackson e Luciano Pavarotti, si trovarono uno di fronte all’altro davanti alle telecamere italiane, dando vita a una scena rimasta nella memoria collettiva. Tra applausi, emozione e incredulità, il Re del Pop si avvicinò al grande tenore con un gesto che molti non hanno mai dimenticato: un segno di rispetto così forte da commuovere il pubblico, realoizando un momento diventato virale negli anni successivi e che ancora oggi viene condiviso come esempio di umiltà e grandezza. Per capire....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Quando Michael Jackson abbracciò Pavarotti in diretta TV, la scena che commuove ancora oggi

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