La famiglia Jackson torna al centro della scena sul red carpet di Michael a Los Angeles tra memoria spettacolo e un’eredità ancora discussa

La famiglia Jackson è tornata a calcare il red carpet di Los Angeles in occasione di un evento dedicato a Michael Jackson. Tra ricordi e celebrazioni, i figli del cantante, tra cui Prince, erano presenti insieme ai fratelli LaToya, Jackie e Jermaine. L’occasione ha riunito membri della famiglia davanti alle telecamere, in un momento che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.