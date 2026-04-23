La famiglia Jackson torna al centro della scena sul red carpet di Michael a Los Angeles tra memoria spettacolo e un’eredità ancora discussa
La famiglia Jackson è tornata a calcare il red carpet di Los Angeles in occasione di un evento dedicato a Michael Jackson. Tra ricordi e celebrazioni, i figli del cantante, tra cui Prince, erano presenti insieme ai fratelli LaToya, Jackie e Jermaine. L’occasione ha riunito membri della famiglia davanti alle telecamere, in un momento che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.
L’evento aveva il sapore di un ritorno alle sfarzose e sontuose prime hollywoodiane che si tenevano ogni fine settimana in città, ma che sono diventate rare da quando l’industria cinematografica ha subito una serie di colpi che hanno imposto una forte riduzione dei costi. L’intero red carpet lungo Hollywood Boulevard brillava di fondali neri ricoperti di paillettes con il logo di Michael che luccicava in caratteri dorati, mentre gli ospiti potevano posare accanto a una replica della Rolls-Royce nera dell’artista. E, naturalmente, la musica di Jackson risuonava a tutto volume mentre le star del film sfilavano sul tappeto. Il biopic, che ha come protagonista il nipote di Michael, Jaafar Jackson, ha avuto una gestazione travagliata.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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