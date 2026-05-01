È già arrivata la diavolomania con il nuovo film incentrato su una delle attrici più premiate di sempre, che interpreta una cattiva trasformata in buona. La pellicola su Michael Jackson, considerata un cult, suscita emozioni contrastanti tra commozione e rabbia tra gli spettatori. La nostra anteprima anticipa le novità più attese, anche rispetto alle numerose anticipazioni già circolate sull’attesissimo film.

La mia Anteprima é più Anteprima della tua. Ce ne state svariate dell’attesissimo “Il Diavolo veste Prada" e nel dubbio di sbagliarsi le attesissime arcistar non hanno calcato nessun red carpet allestito per l'occasione Eppure erano al lancio al Victoria and Albert Museum di Londra due giorni prima. Alla Rinascente hanno piazzato un décolleté rosso alto quattro metri. Perfetto per i selfie e per il marketing. Star non ne ho viste, solo uno spaesato Roberto Bolle che guardava Sala come a chiedersi che ci faccio qui. Lascio i riflettori e salgo ai piani alti per altra celebrazione molto foodish, il panino De Santis di Milano dal 1964 ha montato un cocktail dj set al settimo piano con vista sulle guglie del Duomo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - E’ già diavolomania. Imperdibile Meryl Streep la cattiva che diventa buonista. Commuove e fa rabbia il cult movie su Michael Jackson.

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