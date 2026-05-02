Quando la F1 su TV8 oggi | programma in chiaro Sprint e qualifiche GP Miami 2026

Oggi la Formula 1 sarà trasmessa in chiaro su TV8, con il programma dedicato al Gran Premio di Miami 2026. La Sprint si svolgerà sabato 2 maggio alle 18:00, seguita dalle qualifiche ufficiali. La gara di Miami farà parte del calendario 2026 e si svolgerà nel circuito cittadino della Florida. Gli appassionati potranno seguire le sessioni principali in diretta televisiva senza costi aggiuntivi.

La Sprint del Gran Premio di Miami 2026 di F1 si disputerà sabato 2 maggio dalle ore 18:00 italiane. A seguire si ripartirà da zero, perché dopo la mini-gara, si stabilità la griglia di partenza del Gran Premio di domenica, tramite la canonica sessione di qualifica, che avrà luogo alle 22:00 nostrane. Il GP di Miami è giunto alla sua quinta edizione, ma ha saputo subito imporsi come un appuntamento di culto. Onore agli organizzatori, che hanno saputo caratterizzarlo come una sorta di “Montecarlo americana”, oppure come la versione su quattro ruote del Superbowl. Pacchiano quanto si vuole, ma funziona! Peraltro, l’ascesa del Gran Premio nell’iconografica città della Florida, ha permesso che venisse aggiunta una Sprint.🔗 Leggi su Oasport.it

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