Quando la F1 su TV8 oggi GP Cina 2026 | orari Sprint e qualifiche in chiaro

Oggi su TV8 viene trasmesso il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, con la Sprint prevista per sabato 14 marzo alle 4:00 del mattino in Italia. Dopo la mini-gara, si formerà la griglia di partenza per la gara principale, che si deciderà durante le qualifiche alle 8:00. La programmazione in chiaro permette agli appassionati di seguire gli eventi in diretta.

La Sprint del Gran Premio di Cina 2026 di F1 si disputerà sabato 14 marzo dalle ore 4:00 italiane. A seguire si ripartirà da zero, perché dopo la mini-gara, si stabilità la griglia di partenza del Gran Premio di domenica, tramite la canonica sessione di qualifica, che avrà luogo alle 8:00 nostrane. LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI F1 DALLE 8.00 Il GP di Cina ha vissuto due epoche separate, con una frattura temporale causata dalla pandemia di Covid-19. Difatti, la gara di Zhongguo è stata ininterrottamente parte integrante del calendario dal 2004 al 2019. Dopodiché, è mancata per ben quattro anni, prima di fare il proprio ritorno nel 2024. Inizialmente collocato a inizio autunno, dal 2009 è stato spostato in primavera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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