Quando il degrado chiama i cittadini rispondono

In molte aree della città, quando le istituzioni non intervengono tempestivamente per affrontare il degrado, sono i residenti a intervenire direttamente. Spesso organizzano iniziative di pulizia e manutenzione, tentando di mantenere decente il proprio quartiere nonostante la mancanza di interventi ufficiali. Queste azioni spontanee testimoniano un coinvolgimento diretto della comunità nel tentativo di migliorare le condizioni di vita, in assenza di risposte rapide dall’amministrazione.

Quando l’attenzione dell’amministrazione comunale manca o tarda ad arrivare, sono spesso i cittadini a colmare il vuoto, trasformando l’indifferenza in impegno concreto. È quanto accade nei pressi della statuetta della 'Madonnina', situata vicino alla chiesa di San Michele Arcangelo in via.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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