Nelle prime ore di oggi, le forze dell’ordine hanno arrestato un ragazzo di 19 anni in relazione alla rapina avvenuta il 27 aprile scorso presso un ufficio postale a Qualiano. Le indagini proseguono per individuare un eventuale complice coinvolto nel fatto.

Svolta nelle indagini sulla rapina messa a segno il 27 aprile scorso all’ufficio postale di Qualiano. I carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno fermato un 19enne senza precedenti penali, ritenuto gravemente indiziato del colpo. Determinante un lavoro investigativo serrato durato tre giorni, durante i quali i militari hanno analizzato molti filmati di videosorveglianza raccolti in diversi comuni dell’area nord di Napoli. Un’attività capillare, affiancata da servizi di osservazione sul territorio, che ha consentito di ricostruire le fasi preparatorie della rapina. Gli investigatori sono riusciti a individuare il luogo in cui il giovane e un complice si sarebbero cambiati d’abito prima di entrare in azione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Qualiano, rapina all’ufficio postale: fermato un 19enne, caccia al complice

Notizie correlate

Rapina all’ufficio postale, 19enne fermato dai CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente...

Rapina alle Poste a Qualiano, fermato un 19enne dai carabinieri: si cerca il compliceI carabinieri sono risaliti a lui incrociando le telecamere di più comuni dell'area nord di Napoli, risalendo al luogo dove si era cambiato assieme...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli a Qualiano; Qualiano, rapina all'ufficio postale. I malviventi in fuga con il bottino - Napoli Village - Quotidiano; Qualiano, rapina all’ufficio postale: fermato un 19enne dai Carabinieri; Rapina all'ufficio postale: fermato un giovane di 19 anni.

Qualiano, rapina all’ufficio postale: fermato un 19enne incensuratoQUALIANO — I carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, ritenuto gravemente indiziato Qualiano, rapina all’ufficio postale: fermato un ... marigliano.net

Rapina all'ufficio postale di Qualiano: 19enne incensurato arrestato dai carabinieriI carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente indiziato di una rapina commessa il 27 aprile scorso ai ... ilmattino.it

Rapina alle Poste di Qualiano, fermato un 19enne: i carabinieri sono risaliti a lui seguendo gli spostamenti tra più comuni dell’area nord di Napoli. Decisive le telecamere, che hanno permesso di individuare anche il punto in cui si sarebbe cambiato insieme al - facebook.com facebook