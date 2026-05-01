Rapina all’ufficio postale 19enne fermato dai Carabinieri

Il 27 aprile scorso, un ufficio postale situato in una località vicino a Giugliano in Campania è stato teatro di una rapina. I carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano hanno identificato e fermato un 19enne incensurato, ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte all'episodio. L'indagine ha portato al fermo dell'individuo, che ora è sotto custodia.

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente indiziato di una rapina commessa il 27 aprile scorso ai danni dell’Ufficio Postale di Qualiano. La ricostruzione è il frutto di un’attività investigativa ininterrotta: tre giorni di indagini serrate, telecamere passate al setaccio comune per comune. La visione di filmati di videosorveglianza acquisiti in più comuni dell’area nord di Napoli e i numerosi servizi di osservazione hanno permesso di identificare l’indagato e di risalire al luogo in cui lui e un complice si sarebbero travisati prima del colpo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapina all’ufficio postale, 19enne fermato dai Carabinieri Tredicenne rapina ufficio postale con pistola giocattolo - Vita in diretta 02/04/2026 Notizie correlate Rapina all’ufficio postale invece di andare a scuola: alunno 13enne fermato dai Carabinieri con 500 euro nello zainoUn ragazzo di 13 anni ha rapinato un ufficio postale in un comune in provincia di Biella. Rapina ufficio postale invece di andare a scuola: fermato 13enne armato di pistola giocattoloEssendo troppo giovane per essere imputabile, la procura dei minori ha trasferito in una comunità il giovane rapinatore entrano nell'ufficio delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina con pistola in posta, presi poco dopo il colpo: quattro fermi a Milano; Erba, rapina all'ufficio postale: minacciano le impiegate con una pistola e un coltello, quattro arresti della polizia; Piateda, rapina con coltello da macellaio alle Poste: cliente sventa il colpo; Tentata rapina all’ufficio postale di Piateda, arrestato un 59enne. Rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli a QualianoMomenti di paura questa mattina a Qualiano, dove si è consumata una rapina all’interno dell’ufficio postale di piazza Rosselli. Secondo una prima ricostruzione, due ... ilmattino.it Qualiano, rapina all’ufficio postale. I malviventi in fuga con il bottinoMattinata di paura nel cuore di Qualiano, quando dei rapinatori armati hanno fatto irruzione all'interno dei locali dell'ufficio postale di Piazza Rosselli, ... napolivillage.com Infermiere estrae bisturi e rapina donna in strada: preso in provincia di Napoli. Ecco chi è - facebook.com facebook Rapina cinque negozi in un mese, arrestato un uomo di 34 anni x.com