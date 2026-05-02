Quali sono le novità introdotte dalla McLaren a Miami | aggiornamenti che sembrano poter dare una svolta

Durante il weekend di Miami, la scuderia ha portato diverse novità tecniche e aggiornamenti alla vettura. Questi interventi sono stati visibili durante le sessioni di prove e qualifiche, con modifiche ai sospensioni e al setup aerodinamico. La squadra ha effettuato anche alcune variazioni al motore e alle componenti elettroniche, sperando di migliorare le prestazioni sul circuito. Le modifiche sono state osservate dai team rivali e dagli appassionati presenti in pista.

Per avere un quadro più completo e misurare gli effettivi valori in campo anche sulla lunga distanza bisognerà attendere perlomeno la Sprint odierna o un’eventuale gara sull’asciutto, ma i riscontri emersi nella giornata di venerdì a Miami sono sotto gli occhi di tutti con una McLaren in grande spolvero capace di effettuare un progresso impressionante rispetto alle prime uscite stagionali. La Sprint Qualifying ha visto infatti il campione del mondo in carica Lando Norris realizzare il miglior tempo assoluto con un margine di due decimi sulla prima Mercedes (guidata da Kimi Antonelli), quasi quattro sulla prima Ferrari (con al volante Charles Leclerc) e oltre mezzo secondo sulla Red Bull di Max Verstappen.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quali sono le novità introdotte dalla McLaren a Miami: aggiornamenti che sembrano poter dare una svolta Notizie correlate F1, quali saranno le novità introdotte in qualifica già dal GP di Miami 2026Il lungo silenzio del Circus è destinato a finire a Miami (1°-3 maggio), ma lo farà con un volto in parte diverso. F1, cambia il regolamento! Novità introdotte a Miami: le novità per qualifiche e garaNella giornata odierna è andato in scena un importante vertice d’urgenza tra i rappresentati di FIA, FOM e Formula Uno che ha generato diverse... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: GP Miami: quante novità! Ferrari, McLaren e Red Bull all'attacco di Mercedes; La Ferrari ha una novità aerodinamica per vincere a Miami, ma McLaren e Mercedes…; Miami, rivoluzione tecnica: gli aggiornamenti di Ferrari, McLaren e Red Bull riapriranno il Mondiale?; Ferrari, Mercedes e McLaren: a Miami una prima risposta cruciale per il futuro. Quali sono le novità introdotte dalla McLaren a Miami: aggiornamenti che sembrano poter dare una svoltaPer avere un quadro più completo e misurare gli effettivi valori in campo anche sulla lunga distanza bisognerà attendere perlomeno la Sprint odierna o ... oasport.it McLaren: ecco gli aggiornamenti che hanno fatto rinascere la MCL40Analisi: McLaren ha aggiornato la MCL40 in diverse aree prendendo spunto anche dalla Ferrari, compiendo subito un balzo in avanti ... formulapassion.it GEORGE RUSSELL: “SORPRESO DAGLI AGGIORNAMENTI DI FERRARI E MCLAREN, VEDIAMO COSA SUCCEDERÀ DOMANI” “È piuttosto sorprendente quanto grande sia stato il salto di McLaren e Ferrari. È stato davvero impressionante. Sapevamo che - facebook.com facebook #Antonelli tra le McLaren, Leclerc ed Hamilton più indietro: le qualifiche sprint del Gp di Miami x.com