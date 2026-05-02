Pulsano l’ex assessore attacca | Tassa di soggiorno aumentata da chi prima la contestava

A Pulsano, l’ex assessore ha criticato l’aumento della tassa di soggiorno, affermando che chi in passato si opponeva alla misura ora la sostiene. La questione è al centro del dibattito politico locale, con diverse posizioni espresse sulla gestione e le decisioni relative alla tassa. La discussione riguarda anche le modalità con cui sono state adottate le recenti modifiche e le reazioni da parte dei cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Torna a intervenire nel dibattito politico cittadino l’ex amministratore delegato allo Sviluppo e alla Programmazione Turistica del Comune di Pulsano per il periodo 2018-2022, che punta il dito contro la gestione dell’imposta di soggiorno e il clima politico che si respira in città. Nel mirino dell’ex assessore finisce soprattutto quella che definisce una contraddizione politica sull’imposta di soggiorno. “L’imposta di soggiorno fu frutto del lavoro mio e della passata maggioranza, nonostante l’opposizione di allora – che oggi è parte fondamentale di questa amministrazione – l’avesse aspramente criticata. Oggi assistiamo a un paradosso: quelle stesse persone non solo l’hanno mantenuta, ma l’hanno aumentata in modo che mi pare eccessivo”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Pulsano, l’ex assessore attacca: “Tassa di soggiorno aumentata da chi prima la contestava” Notizie correlate Aumentata la Tassa di soggiorno, Coldiretti contro Comune di Spoleto: "Ecco gli effetti sul settore turismo"“Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l’identità rurale del territorio... Tassa di soggiorno aumentata, Coldiretti contro Comune di Spoleto: "Ecco gli effetti sul settore turismo"“Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l’identità rurale del territorio...