Aumentata la Tassa di soggiorno Coldiretti contro Comune di Spoleto | Ecco gli effetti sul settore turismo

Il Comune di Spoleto ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno, provocando la reazione di Coldiretti e delle associazioni agricole. La scelta ha effetti diretti sul settore turistico locale, già colpito dalla crescente pressione fiscale. Le associazioni criticano l’aumento, che potrebbe ridurre le visite e penalizzare gli operatori del settore. La decisione ha suscitato discussioni tra imprenditori e amministratori, mentre si attendono eventuali risposte ufficiali.

"Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l'identità rurale del territorio e che, per loro natura, operano per lo più ai margini del tessuto urbano, spesso senza beneficiare dei servizi comunali finanziati attraverso la stessa imposta - dichiara Anna Chiacchierini, Presidente Coldiretti Perugia. Una decisione - continua Chiacchierini - profondamente ingiusta, perché scarica il peso degli aumenti quasi esclusivamente sugli agriturismi, che sono prima di tutto aziende agricole. Ancor più grave è la totale assenza di concertazione: abbiamo appreso queste misure dagli organi di stampa, senza essere convocati né ascoltati.