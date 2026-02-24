Tassa di soggiorno aumentata Coldiretti contro Comune di Spoleto | Ecco gli effetti sul settore turismo

Coldiretti ha criticato il nuovo aumento della tassa di soggiorno deciso dal Comune di Spoleto, che ha provocato proteste tra gli operatori turistici. La decisione, motivata dall’esigenza di finanziare servizi locali, ha già portato a una diminuzione delle prenotazioni e a un calo di fatturato per molte strutture ricettive. Le rappresentanti di Coldiretti sottolineano come questa scelta possa aggravare le difficoltà del settore turistico in città. La questione rimane aperta e suscita molte preoccupazioni.

"Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l'identità rurale del territorio e che, per loro natura, operano per lo più ai margini del tessuto urbano, spesso senza beneficiare dei servizi comunali finanziati attraverso la stessa imposta - dichiara Anna Chiacchierini, Presidente Coldiretti Perugia. Una decisione - continua Chiacchierini - profondamente ingiusta, perché scarica il peso degli aumenti quasi esclusivamente sugli agriturismi, che sono prima di tutto aziende agricole. Ancor più grave è la totale assenza di concertazione: abbiamo appreso queste misure dagli organi di stampa, senza essere convocati né ascoltati.