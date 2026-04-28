Alessio Visone celebra quattro decenni di eleganza e creatività con le sirene disegnate da Lello Esposito

Lo stilista Alessio Visone ha festeggiato quarant’anni di carriera con una mostra dedicata alle sue creazioni. L’evento presenta quattro sculture raffiguranti sirene, realizzate dall’artista Lello Esposito, che accompagnano il ricordo di una lunga attività nel settore della moda e del design. La mostra si svolge in una sede culturale e sarà aperta al pubblico per diverse settimane.

Quattro decenni di eleganza e creatività dello stilista Alessio Visone celebrati da quattro sirene disegnate per l’occasione dal maestro Lello Esposito: moda, scultura e pittura si incontrano nella sapienza dei tagli e nell’armonia delle linee in un binomio artistico inedito dalle radici tutte partenopee e dal respiro internazionale che sorprende e disegna prospettive, veste sogni e realizza desideri. Con la collezione “Lei-Quarant’anni di stile” continua la ricerca dell’essenza misteriosa del fascino femminile, l’esaltazione della capacità di sedurre indossando l’abito ideale, che rispecchia ed esalta le forme e l’anima di chi lo indossa....🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Le opere di Del Piombo disegnate da Michelangelo, la verità è vicina: le ultime sensazionali scoperte | FOTO Leggi anche: Atripalda celebra la creatività con “ArtigianE in Fiera”