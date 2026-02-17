Dalle parole alle azioni concrete | il manifesto antifascista firmato da Ilaria Salis e Mimmo Lucano

Il manifesto antifascista firmato da Ilaria Salis e Mimmo Lucano nasce dopo il tragico incidente di Quentin Deranque a Lione, che ha portato alla luce la necessità di passare dai discorsi alle azioni. La morte del giovane francese ha spinto gli autori a sottolineare l’urgenza di interventi concreti contro il fascismo e l’odio, coinvolgendo anche altre personalità come Eliana Como. Nei giorni scorsi, il testo ha iniziato a circolare tra associazioni e attivisti, spingendo a un impegno più deciso e visibile.

Roma, 18 feb – Dopo la morte di Quentin Deranque a Lione, l'" Appello internazionale antifascista e antimperialista " firmato anche da Ilaria Salis, Mimmo Lucano ed Eliana Como non può più essere letto come un semplice documento di area. Va analizzato per ciò che è: un manifesto politico globale che chiama alla convergenza organizzata contro un nemico definito in termini totali e legittima una mobilitazione senza confini chiari. Il manifesto antifascista per le "azioni concrete". L'appello, pubblicato il 12 febbraio 2026 e rilanciato dal Comitato per l'Abolizione del Debito Illegittimo (CADTM), descrive un'avanzata planetaria dell'"estrema destra" accomunata da una serie di elementi: smantellamento dei diritti del lavoro, politiche migratorie restrittive, aumento della spesa militare, repressione, sorveglianza, austerità.