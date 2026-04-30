Psg-Bayern apre l’era della post-tattica nel calcio ma è irreplicabile

La partita tra PSG e Bayern Monaco ha segnato l'inizio di una nuova fase nel calcio, definita come l’era post-tattica. La sfida ha suscitato grande sorpresa e lasciato un’impressione difficile da replicare, con i due club che sono riusciti a mettere in campo uno spettacolo unico nel suo genere. Questa gara, tra le più discusse e osservate degli ultimi tempi, ha mostrato un approccio diverso rispetto alle consuete strategie adottate nel calcio internazionale.

Non provate a rifarlo a casa. Perché, una volta elaborato lo stupore – lo shock – forse dovremmo darci una calmata e ammettere che Psg-Bayern-cinquaquattro (le grandi partite ad un certo punto prendono a brandizzarsi, come Italia-Germania-quattrattre ) è stato un evento irreplicabile. Un unicum, che tradotto male ai posteri rischia di scatenare una deriva imitativa con risultati ridicoli. La rassegna stampa internazionale ha sciolto le mezze misure in un brodo di giubilo universale: la partita più bella della stagione, del secolo, della storia. Il richiamo alla abusatissima Sorrentiniana Grande Bellezza. Gli occhi stropicciati in fila fuori dagli oculisti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Psg-Bayern apre l’era della post-tattica nel calcio, ma è irreplicabile Notizie correlate Per lo Spiegel, Psg-Bayern segna l’inizio di una nuova era nel calcioCi sono stati nove gol nel match tra Psg e Bayern Monaco, semifinale d’andata di Champions, con la squadra di casa che l’ha spuntata 5-4. Leggi anche: Il calcio nell’era della saturazione tattica: nessuno sa più come fare gol. Il calcio robotizzato non piace Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: Kvara e Dembélé show, Diaz tiene aperta la qualificazione; Psg-Bayern Monaco, un inno al calcio: ma si apre il dibattito sulla mentalità del nostro movimento; PSG e Bayern danno spettacolo: semifinale d'andata show, 5-4 pirotecnico a Parigi; Bella l’abbuffata di gol in Psg-Bayern, ma lo spettacolo può essere anche altro. Psg-Bayern apre l’era della post-tattica nel calcio, ma è irreplicabileLo schema Villa Comunale non si improvvisa: solo la sovrabbondanza di tecnica permette di giocare così. E solo Psg e Bayern hanno 22 campioni di genere. Gli schemi diventano superflui Non provate a ... ilnapolista.it Psg-Bayern Monaco, un inno al calcio: ma si apre il dibattito sulla mentalità del nostro movimentoC'era chi, come Gianni Brera, sosteneva che lo 0-0 fosse il risultato della partita perfetta. Diciamo che Psg-Bayern Monaco oggi è l'esempio di una splendida imperfezione. I ... ilmessaggero.it Fabio Capello a Sky dopo lo show di PSG-Bayern 5-4: "I gol di Olise a rientrare... Alla Politano. Sì, lui con il Napoli quando rientra anche lui va così, Del Piero era dall'altra parte. Quelli sono i gol alla Alex, questi sono i gol alla Politano" - facebook.com facebook #Cabrini a Repubblica: “PSG-Bayern Se una gara finisce 5-4, vuol dire che c’è stata una catena di errori. Ai miei tempi vedere 9 gol in 90 min era improbabile. Sarebbe l’ora di tornare a insegnare ai difensori a difendere! Con la dedizione in difesa noi abbia x.com