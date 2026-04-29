Nel match di andata delle semifinali di Champions League, il Psg ha battuto il Bayern Monaco con un punteggio di 5-4, segnando nove gol complessivi. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha ottenuto un risultato che apre nuovi scenari nella competizione europea. L'incontro ha visto diverse reti e un ritmo intenso, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Ci sono stati nove gol nel match tra Psg e Bayern Monaco, semifinale d’andata di Champions, con la squadra di casa che l’ha spuntata 5-4. Per lo Spiegel, il continuo botta e risposta tra le due squadre è stata la conseguenza dell’idea di gioco di entrambe, che pagano le concessioni difensive ma bilanciano con la loro forza offensiva. Psg-Bayern Monaco in Champions, il caos predomina sull’ordine. E’ l’era del “nuovo calcio”, il caos predomina sull’ordine; sembra qualcosa di irripetibile ma in realtà per la partita di ritorno il Psg continuerà ad attaccare nonostante sia in vantaggio. Kompany ha dichiarato che vorrebbe vedere un Bayern ancora più coraggioso nel match di ritorno e probabilmente schiererà lo stesso undici titolare di ieri sera.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per lo Spiegel, Psg-Bayern segna l’inizio di una nuova era nel calcio

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Per lo Spiegel, Psg-Bayern segna l’inizio di una nuova era nel calcioI nove gol nel match tra Psg e Bayern Monaco in Champions hanno portato un cambiamento nel calcio, dove a vincere sarà lo spettatore. ilnapolista.it

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