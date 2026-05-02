Provoca un incidente con la droga addosso pusher prima soccorso e poi arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Durante i controlli, è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana e presentava tracce di droga nel sangue. Dopo aver ricevuto assistenza sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato portato in caserma e sottoposto a processo.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 33enne catanese, coinvolto in un incidente stradale e trovato in possesso di 40 grammi di marijuana. I militari stavano per effettuare un intervento in via Luigi Capuana per la segnalazione di un minore allontanatosi da una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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