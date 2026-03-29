Un giovane è stato fermato nel centro di Brescia con della droga pronta per essere distribuita. L'uomo, cittadino marocchino di 33 anni, è regolare sul territorio nazionale ed è già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali e di polizia. L'intervento ha interrotto un'attività di spaccio nella zona centrale della città.

Il giovane fermato dalla polizia è un cittadino marocchino di 33 anni. Il Questore Sartori ha emesso nei suoi confronti l'avviso orale di pubblica sicurezza Attività di spaccio interrotta in centro a Brescia. Protagonista della vicenda un cittadino marocchino di 33 anni, regolare sul territorio nazionale, già noto alle autorità per numerosi precedenti penali e di polizia di varia natura e gravità. L’uomo era già sottoposto a una misura di prevenzione personale: il divieto di accesso ai locali pubblici del centro cittadino. Il fermo è avvenuto in Corso Garibaldi, durante un controllo mirato da parte della polizia. Gli agenti hanno notato atteggiamenti sospetti e, procedendo a una perquisizione, hanno rinvenuto diverse dosi di hashish pronte per la vendita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Fermato giovane pusher: addosso la droga pronta per essere spacciata

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