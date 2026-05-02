Proteste e minacce all' arbitro nei dilettanti | piovono squalifiche e scatta anche una multa

Nel mondo del calcio dilettantistico si registrano ancora episodi di violenza e comportamenti minacciosi nei confronti degli arbitri durante le gare. Le autorità sportive hanno deciso di applicare sanzioni, tra cui squalifiche e multe, in risposta a questi incidenti. La situazione riguarda diverse partite e coinvolge vari club e giocatori, che si sono resi protagonisti di comportamenti fuori dalle regole durante le competizioni.

Il fenomeno della violenza contro gli arbitri non accenna a diminuire nei campionati dilettantistici. Il terremoto in Serie A centra, in questo caso, ben poco. Ma gli effetti molto spesso si ripercuotono anche sulle partite delle classi inferiori, considerando i casi riportati dai campi di calcio.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Frasi omofobe all’arbitro. Scatta la multa alla societàUna bruttissima pagina di calcio ha macchiato il campionato Under 17 Regionale quando la sfida in scena al "Boccardo" di Santa Margherita Ligure tra... Accademia Manfredonia, insulti sessisti all’arbitro donna: pioggia di squalifiche in una gara under14Brutto episodio durante la gara under14 Accademia Manfredonia-Eagles San Severo, secondo quanto riportato dal referto arbitrale, poi trasmesso in... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Blog | Rapporto Amnesty 2026: diritto internazionale sotto attacco, la resistenza è civile - Alley Oop; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; La vita difficile dei giornalisti indipendenti in Serbia; Leo Bassi torna con Io, Mussolini: tra minacce, attacchi e verità scomode sul potere. Il clown deve sfidare i potenti. Proteste Usa anche dopo tramonto, nonostante minacce TrumpMilano, 3 giu. (askanews) – Le proteste negli Usa sono proseguite dopo il tramonto, nonostante il coprifuoco e le minacce di Donald Trump, che dopo aver dichiarato di voler far intervenire le forze ... affaritaliani.it Campi Flegrei. . PROTESTE A NAPOLI CONTRO L'ORDINANZA MOVIDA, PROVVEDIMENTO DANNOSO - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, proteste alla Farnesina per gli attivisti arrestati x.com