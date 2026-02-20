Frasi omofobe all’arbitro Scatta la multa alla società

Durante la partita tra Sammargheritese e Don Bosco Spezia, alcuni tifosi hanno rivolto insulti omofobi all’arbitro, portando alla sospensione del match al 40’ sul punteggio di 0-3. La società ospitante ha ricevuto una multa per aver permesso comportamenti aggressivi tra il pubblico. La scena si è svolta nel settore dei supporter, con cori e insulti rivolti ufficialmente al direttore di gara. La federazione ha già avviato un’indagine per identificare i responsabili di questa condotta inaccettabile. La partita si è fermata bruscamente sotto gli occhi di giocatori e spettatori.

Una bruttissima pagina di calcio ha macchiato il campionato Under 17 Regionale quando la sfida in scena al "Boccardo" di Santa Margherita Ligure tra la Sammargheritese e il Don Bosco Spezia è stata sospesa al 40' sul risultato di 0-3 a seguito di episodi piuttosto violenti. Il giudice sportivo ha preso atto della sospensione della gara su richiesta dell'allenatore e dirigente responsabile del settore giovanile locale, che riteneva impossibile la prosecuzione dopo il parapiglia verificatosi a causa dell'espulsione di un proprio giocatore e che ha coinvolto alcuni sostenitori di casa, entrati sul terreno di gioco.