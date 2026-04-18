Fiera dei Librai Prosa Maurizio Battista De André gin e risotto | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono diverse iniziative, tra cui la Fiera dei Librai e l’evento dedicato alla prosa. Ci saranno anche esibizioni di Maurizio Battista e incontri dedicati a De André. Inoltre, sono previste degustazioni di gin e risi in alcuni locali della città. La programmazione prevede un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nelle diverse zone del centro storico.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera dei Librai con ospiti Luciano Fontana, Silvio Garattini, Ermanno Cavazzoni, Chiara Alessi, Veronica Raimo, Marco Belpoliti e Nunzia Palmieri (sabato), Marta Paterlini, Teresa Capezzuto, Marcello Fumagalli e Norina Sottocornola, Yaryna Grusha, Virman Cusenza, Gigi Riva, Caterina e Massimo Zamboni e Gianluigi Trovesi & Paolo Manzolini (domenica). Da annotare, inoltre, lo spettacolo “Lungo viaggio verso la notte” con Gabriele Lavia al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, Maurizio Battista alla ChorusLife Arena (sabato), Cristiano De André alla ChorusLife Arena (domenica), il concerto al pianoforte di Michele Campanella e Monica Leone (sabato) e i “Concerti stravaganti” (domenica) al Ridotto Gavazzeni, la mostra “Tarocchi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Lella Costa, Il fu Mattia Pascal, Taratata e il tributo a De André: il week-end in città Leggi anche: Festa del cioccolato, Atalanta-Parma, Prosa e pizzoccheri: il week-end in città