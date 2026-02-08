Inter travolgente a Reggio Emilia 5-0 al Sassuolo e +8 sul Milan

L’Inter fa il suo dovere a Reggio Emilia e travolge il Sassuolo con un netto 5-0. I nerazzurri mettono a segno cinque gol, con Lautaro che raggiunge Boninsegna al terzo posto nella classifica dei marcatori nerazzurri, salendo a 171 reti. Una vittoria schiacciante che rafforza il secondo posto in classifica e mantiene l’Inter a +8 sul Milan. La squadra di Inzaghi mostra sicurezza e ritmo, dominando l’avversario dall’inizio alla fine.

Lautaro raggiunge Boninsegna al terzoi posto nella classifica dei cannonieri nerazzurri con 171 gol REGGIO EMILIA - Non accenna ad arrestarsi il periodo magico dell'Inter che, sul campo del Sassuolo, domina e si impone 5-0 grazie alle reti di Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique, centrando così la quinta vittoria consecutiva in Serie A e portandosi a 8 sul Milan (una partita in meno per i cugini). Dopo due successi di fila, invece, si interrompe la striscia vincente della formazione di Grosso. Chivu torna a schierare in campionato dal 1' la coppia Lautaro-Thuram a distanza di un mese dall'ultima volta, ma sono i padroni di casa a partire meglio con un paio di incursioni in area che portano il tecnico nerazzurro a predicare attenzione ai suoi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

