Non solo Kanye West a Reggio Emilia c’è un nuovo festival con Offset Ice Spice

A Reggio Emilia, il Hellwatt Festival porta questa estate Kanye West, Offset e Swedish House Mafia, attirando migliaia di fan. La causa è semplice: gli organizzatori hanno deciso di puntare su artisti internazionali per rilanciare la scena musicale della città e attirare visitatori da tutta Italia e oltre. La grande novità è che, oltre a Kanye West, ci saranno anche Offset e Ice Spice, creando un cartellone che promette di fare il botto. La città si sta già preparando ad accogliere i concerti, con strade chiuse e servizi aggiuntivi per gestire l’afflusso di pubblico.

Hellwatt Festival: Reggio Emilia si prepara a un’estate di musica internazionale con Kanye West, Offset e Swedish House Mafia. Reggio Emilia si appresta a diventare un epicentro della musica internazionale con l’annuncio del festival Hellwatt, un evento che porterà sul palco artisti di calibro mondiale tra il 4 e il 18 luglio 2026. L’RCF Arena, già teatro del ritorno di Kanye West in Europa, ospiterà una kermesse che spazia dal rap all’EDM, dal pop alla musica latina, promettendo un calendario ricco di appuntamenti per gli appassionati di musica. La prevendita dei biglietti è fissata per il 18 febbraio su Ticketmaster.🔗 Leggi su Ameve.eu Kanye West in concerto a Reggio Emilia Kanye West a Reggio Emilia per un concerto-kolossal: unica data in Italia Il 18 luglio 2025 Reggio Emilia ospiterà un evento imperdibile: il concerto di Kanye West, unica data in Italia. Contenuti correlati Argomenti discussi: Non solo Kanye West, a Reggio Emilia c’è un nuovo festival con Offset, Ice Spice, Ozuna e Swedish House Mafia; RCF Arena presenta Hellwatt Festival, con Kanye West (e non solo); Rcf Arena, non solo Kanye West: l’Hellwatt Festival fa il pieno di star; Hellwatt Festival, non solo Ye: alla Rcf Arena Benny Benassi, Wiz Khalifa e molti altri. Rcf Arena, non solo Kanye West: l’Hellwatt Festival fa il pieno di starDal 4 al 18 luglio a Reggio Emilia grandi nomi del rap e dell’elettronica, fra cui Garrix e Rita Ora ... msn.com Hellwatt festival in luglio a Reggio Emilia con Kanye West e ospiti top(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 FEB - Non ci sarà solo il rapper Ye-Kanye West ad animare la prima edizione di Hellwatt Festival, in programma alla Rcf Arena di Reggio Emilia - la venue per concerti immers ... msn.com HELLWATT FESTIVAL - il nuovo ambizioso festival si svolgerà a luglio alla RCF Arena a Campovolo Reggio Emilia, oltre Kanye West altri ospiti #hellwattfestival x.com Lo sapevate che un album di Kanye West con Kid Cudi è stato interpretato da molti come un tributo a Pasolini In seguito Kanye West intervistato ammise che conosceva l'opera omnia (davvero complessa e vasta) di Pasolini. Dato il suo percorso recente, tra r - facebook.com facebook