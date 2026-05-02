Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Matteo Arnaldi Finale Cagliari Sardegna Open 03-05-2026

Alle 15:00 si svolgerà la finale del Challenger di Cagliari tra Hubert Hurkacz e Matteo Arnaldi. I due tennisti si contenderanno il titolo in questa partita che rappresenta l’ultimo atto del torneo, dopo aver superato le rispettive qualificazioni e le fasi precedenti. Le quote e i pronostici sono stati già diffusi dagli operatori di scommesse.

Hubert Hurkacz e Matteo Arnaldi si giocheranno il titolo nel Challenger di Cagliari a partire da non prima delle ore 15:00. E’ il lusso dei tornei di questa categoria che si disputano nella seconda settimana di un Masters 1000 o di uno Slam, ossia avere dei protagonisti non da Challenger. Il polacco, vincitore in carriera. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Matteo Arnaldi, Finale Cagliari Sardegna Open 03-05-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Mackenzie McDonald, Indian Wells 05-03-2026Matteo Arnaldi torna in campo per la prima volta dopo un mese e mezzo nel quale ha cercato di recuperare dal problema al piede. Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Aleksandar Kovacevic, Indian Wells 04-03-2026Hubert Hurkacz era tornato sorprendentemente bene dopo quasi sette mesi vincendo alcune partite alla United Cup e passando il primo turno a Melbourne... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pronostico Lehecka-Musetti, Atp Madrid: favorito il carrarese; Musetti-Hurkacz: al Master 1000 di Madrid l’azzurro cerca il riscatto; Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti Madrid 24-04-2026; Pronostico e quote Jiri Lehecka – Lorenzo Musetti, Madrid 28-04-2026. Madrid, Musetti favorito: Hurkacz trema, l'azzurro punta sul rossoLorenzo Musetti favorito contro Hubert Hurkacz sulla terra battuta di Madrid: sfida in programma venerdì 24 aprile alle 09:00 ... it.blastingnews.com Tennis: Berrettini battuto ai quarti da Hurkacz a CagliariMatteo Berrettini battuto ai quarti di finale dal polacco Hubert Hurkacz al Sardegna Open di tennis a Cagliari. Un match durissimo, quello sul centrale del Tc di Monte Urpinu, concluso al terzo set: 6 ... rainews.it