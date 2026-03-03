Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Aleksandar Kovacevic Indian Wells 04-03-2026

Al torneo di Indian Wells, Hubert Hurkacz e Aleksandar Kovacevic si affrontano in un match che si preannuncia interessante. Hurkacz, dopo aver vinto alcune partite alla United Cup e superato il primo turno a Melbourne battendo Zizou Bergs, ha poi subito quattro sconfitte consecutive, anche contro avversari meno favoriti. Kovacevic si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di proseguire la sua serie.

Hubert Hurkacz era tornato sorprendentemente bene dopo quasi sette mesi vincendo alcune partite alla United Cup e passando il primo turno a Melbourne battendo Zizou Bergs, ma poi ha perso quattro volte di fila, un paio di volte da nettissimo favorito. Il polacco dunque ha un disperato bisogno di una vittoria per ripartire davvero e.