Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Mackenzie McDonald Indian Wells 05-03-2026

Matteo Arnaldi torna in campo per la prima volta dopo un mese e mezzo, periodo in cui ha cercato di recuperare da un problema al piede. La partita si svolge a Indian Wells il 5 marzo 2026 e lo vede affrontare Mackenzie McDonald. Il match rappresenta il ritorno dell’italiano in tornei ufficiali dopo il lungo stop.

Matteo Arnaldi torna in campo per la prima volta dopo un mese e mezzo nel quale ha cercato di recuperare dal problema al piede. Per sua stessa ammissione, non era previsto che partecipasse a questo torneo, poi si è deciso di giocare per mettere partite nelle gambe. Il tennista sanremese ha confermato che poi giocherà.

Matteo Arnaldi: Il 2025 è stato complicato, mi è mancato qualcosa. Vi dico perché ho cambiato coachMatteo Arnaldi riparte dall’Australia con una voglia nuova e una consapevolezza diversa. Dopo un 2025 complicato, segnato dagli infortuni e in particolare dal problema al piede che ne ha condizionato ... fanpage.it

