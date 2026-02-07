Questa domenica si gioca la partita tra Athletic Bilbao e Levante, valida per la ventitreesima giornata di Liga. L’Athletic ha un buon record contro il Levante: negli ultimi otto incontri non ha mai perso e ha vinto sei volte. La squadra di Bilbao cerca di continuare questa serie positiva, mentre il Levante tentano di interrompere il trend.

Athletic Bilbao-Levante è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Negli ultimi otto scontri diretti l’Athletic Bilbao non ha mai perso contro il Levante e ha conquistato sei vittorie. Nelle ultime 14 partite in casa i biancorossi hanno vinto dodici volte. Insomma, i numeri parlano e lo fanno in maniera clamorosa, c’è da dirlo. Ed è per questo, ma anche per una classifica non delle migliori in questo momento, che crediamo che i padroni di casa possano riuscire a prendersi i tre punti. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Levante: inizia la risalita

