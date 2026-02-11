Questa sera si gioca la semifinale d’andata di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Dopo due vittorie consecutive in pochi giorni, l’Athletic si presenta con più fiducia, anche se la squadra sta attraversando un momento difficile in campionato. I tifosi sono pronti a scoprire se questa spinta può fare la differenza in vista del ritorno.

Athletic Bilbao-Real Sociedad è la semifinale d’andata di Coppa del Re: streaming, probabili formazioni, pronostico Le due vittorie arrivate nello spazio di pochi giorni per l’Athletic Bilbao hanno sicuramente ridato fiducia ad una squadra che stava vivendo un momento assai complicato in campionato. E che vede, adesso, la luce in fondo al tunnel. Il gol di Inaki Williams, all’ultimo minuto contro il Valencia, ha permesso ai baschi di giocarsi l’ultimo atto contro la Real Sociedad. Non la squadra migliore da incontrare al momento, visto lo straordinario momento di forma, ma alla fine di questo primo atto i padroni di casa potrebbero mettere la testa davanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Athletic Bilbao-Real Sociedad: mettono la testa avanti

Questa domenica si gioca la partita tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, una sfida valida per la ventiduesima giornata della Liga.

Questa sera alle 21, le due squadre basche si sfidano in semifinale di Copa del Rey.

