Progetto Social Lighthing così il parco Ciaurro a Terni si illumina di nuovo

La giunta comunale di Terni ha dato il via libera al progetto “Social Lighting”, che prevede interventi di riqualificazione dell’illuminazione nel parco Gianfranco Ciaurro e sulle mura storiche della Passeggiata. L’intervento riguarda la sistemazione e il miglioramento dell’illuminazione pubblica in queste aree, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi e migliorarne la fruibilità. La delibera è stata approvata in linea tecnica.