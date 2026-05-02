Progetto Social Lighthing così il parco Ciaurro a Terni si illumina di nuovo
La giunta comunale di Terni ha dato il via libera al progetto “Social Lighting”, che prevede interventi di riqualificazione dell’illuminazione nel parco Gianfranco Ciaurro e sulle mura storiche della Passeggiata. L’intervento riguarda la sistemazione e il miglioramento dell’illuminazione pubblica in queste aree, con l’obiettivo di riqualificare gli spazi e migliorarne la fruibilità. La delibera è stata approvata in linea tecnica.
La giunta comunale di Terni ha approvato in linea tecnica il progetto Social Lighting, un intervento di riqualificazione illuminotecnica che interesserà il parco Gianfranco Ciaurro e le mura storiche della Passeggiata. L’intervento prevede l’installazione di sistemi di illuminazione a led ad alta.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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