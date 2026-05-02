Durante il Primo Maggio a Torino si sono verificati nuovi scontri tra gruppi antagonisti e forze dell’ordine. I disordini hanno coinvolto tentativi di assalto a un edificio di proprietà di un centro sociale, che era stato liberato a dicembre dopo un’occupazione di tre decenni. Nel corso delle proteste, sono stati condivisi online video e immagini che sono diventati meme, contribuendo a diffondere le immagini delle tensioni sui social media.

Ancora scontri, ancora tensioni e ancora rischi. Il Primo Maggio a Torino è stato ancora una volta all’insegna della violenza degli antagonisti, che hanno cercato di assaltare il palazzo di Askatasuna, liberato lo scorso dicembre dopo un’occupazione abusiva di 30 anni da parte del centro sociale. Le forze dell’ordine sono intervenute con cariche di alleggerimento, lacrimogeni e idranti per allontanare la minaccia e non vi sono stati altri tentativi da parte degli antagonisti di sfondare la linea di tutela predisposta a protezione dello stabile. Non è stata la prima e non sarà l’ultima volta che ci provano, se lo sono posti come obiettivo e non demordono, nonostante tutti i tentativi andati a vuoto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Professionisti del disordine e propaganda web: se il video della rivolta diventa un meme

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