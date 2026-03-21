Chuck Norris, noto attore statunitense, è diventato il protagonista del primo meme della storia del web. La sua immagine, con barba, cappello da cowboy e calci rotanti impossibili, ha attraversato decenni di cultura pop, lasciando un segno duraturo nell’immaginario digitale. Questa rappresentazione ha portato alla creazione di un fenomeno virale che ha influenzato internet e la cultura online.

L’immagine di un uomo con barba, cappello da cowboy e calci rotanti impossibili ha attraversato decenni di cultura pop, fino a trasformarsi in qualcosa di completamente nuovo: un mito digitale. Con la morte di Chuck Norris nel marzo 2026, non scompare solo una star del cinema d’azione, ma anche quello che molti considerano il primo grande meme globale. La sua figura ha fatto da ponte tra il mondo analogico degli anni ’80 e ’90 e la nascente cultura di internet, diventando un simbolo che ancora oggi definisce il concetto stesso di viralità. Per capire davvero i meme, bisogna partire da lui. La storia comincia molto prima del web. Negli anni ’70 e ’80, Norris costruisce la sua fama grazie ai film di arti marziali e al celebre scontro con Bruce Lee in L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chuck Norris non era solo un attore: così è diventato il primo meme della storia del web

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