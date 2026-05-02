Prof mette 3 agli studenti che saltano la verifica | la scuola la sanziona e il tribunale di Modena conferma

Un insegnante ha assegnato un voto di tre ai studenti che avevano saltato la verifica. La scuola ha poi adottato una sanzione disciplinare, che è stata successivamente confermata dal Tribunale di Modena. La decisione si basa sulla distinzione tra valutazione del merito e sanzione, ribadendo che questa separazione deve essere mantenuta chiara. La sentenza ha quindi riconosciuto la legittimità del provvedimento adottato dalla scuola.

Il confine tra valutazione del merito e sanzione disciplinare deve restare netto: a stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Modena, che ha confermato il provvedimento disciplinare nei confronti di una docente di scuola superiore. La professoressa era stata sanzionata dal proprio istituto dopo aver assegnato un “3” d'ufficio ad alcuni studenti, rei di aver saltato una verifica programmata. «Assenza strategica» sul registro La vicenda risale, come riporta il Corriere di Bologna, risale allo scorso anno scolastico. Di fronte a un'assenza di massa nel giorno del compito di matematica, la docente aveva interpretato il gesto come un tentativo deliberato di sottrarsi alla prova.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Prof mette 3 agli studenti che saltano la verifica: la scuola la sanziona e il tribunale conferma

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