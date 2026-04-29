San Gennaro Miracolo di Maggio la processione e tutte le info

Il 2 maggio 2026 si tiene la tradizionale processione dedicata a San Gennaro, patrono di Napoli. Durante l’evento, viene trasportato il Busto del Santo e le Ampolle con il Sangue del Martire, commemorando la traslazione delle Reliquie dal cimitero dell’Agro Marciano. La cerimonia coinvolge diverse fasi e si svolge lungo un percorso stabilito, attirando numerosi partecipanti e devoti.

Si rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro e delle Ampolle contenenti il Sangue del Martire, nella memoria della traslazione delle Reliquie del Santo dal cimitero dell’Agro Marciano alle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate A Orte l'antica processione del Cristo morto: tutte le infoIl 3 aprile, venerdì santo, Orte rivive l'antica tradizione della processione del Cristo morto. Leggi anche: Francesco Paolantoni all'Archivio di Stato in "Perdutamente ovvero Mamma, l'Alzhemier e il miracolo (o quasi) di San Gennaro" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Miracolo di San Gennaro è… mostra fotografica a Santa Maria della Colonna; Il legame tra Napoli e San Gennaro; A Napoli Operazione San Gennaro, mostra fotografica su miracolo e fede; Papa Leone in visita a Napoli, l'attesa della città: Al Plebiscito 30mila fedeli. Napoli, il miracolo di San Gennaro in onda su Canale 21 il 2 maggioCanale 21 trasmetterà in diretta il Miracolo di San Gennaro sabato 2 maggio dalle ore 16.30. La diretta prevede il prelievo del sacro reliquiario dalla cappella ... ilmattino.it Il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21: sabato 2 maggio dirette no stop per le visite di Papa Leone XIV in CampaniaCanale 21 trasmetterà in diretta il Miracolo di San Gennaro a partire dalle ore 16.30 del prossimo Sabato 2 Maggio. sciscianonotizie.it Porta San Gennaro, 1972 #VecchiaNapoli - facebook.com facebook