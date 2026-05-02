Guasto sulla linea elettrica forti ripercussioni anche su Milano | l' elenco dei treni in ritardo e cancellati

Un guasto alla linea elettrica sulla tratta adriatica tra Giulianova e Pescara ha causato disagi per i treni nel ponte del 1° maggio. Nella serata di venerdì, diversi convogli sono stati cancellati o hanno subito ritardi, coinvolgendo anche le tratte che collegano Milano. La problematica ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria, con conseguenze per numerosi passeggeri in viaggio.