Durante le celebrazioni del Primo Maggio a Taranto, un intervento di Montanari ha suscitato polemiche dopo il confronto visivo tra le immagini della presidente del Consiglio e di Mussolini. Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena ha definito il gesto come parte di un “lungo filo nero”. La replica di Fratelli d’Italia e del sindaco si è concentrata sulle modalità di interpretazione di quell’intervento e sulle conseguenti reazioni.

Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena parla di “lungo filo nero”, la replica di Fratelli d’Italia e del sindaco Bitetti Scatta la polemica dopo l’intervento di Tomaso Montanari sul palco del Primo Maggio Taranto. Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, intervenuto durante il concertone organizzato in occasione della Festa dei Lavoratori, ha mostrato un collage che accosta un manifesto elettorale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a una storica copertina de La Domenica del Corriere raffigurante Benito Mussolini. “Da Benito a Giorgia c’è un lungo filo diretto, un lungo filo nero, nerissimo. Si chiama fascismo”, ha dichiarato Montanari davanti al pubblico, definendo la visione della destra attuale “profondamente fascista nella sua ideologia”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Primo Maggio Taranto, polemica sull’intervento di Montanari: accostate le immagini di Meloni e Mussolini

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