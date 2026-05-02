Durante il concerto del Primo Maggio, un intervento ha attirato l’attenzione di molti. Un artista ha rivolto un messaggio che collegava figure politiche e simboli con un filo nero, suscitando reazioni tra il pubblico. L’evento, tradizionalmente dedicato alle istanze dei lavoratori, è stato caratterizzato anche da discussioni e commenti sui contenuti pronunciati sul palco. La manifestazione si è svolta in un clima che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni.

Il Primo Maggio italiano è stato tutto, fuorché quello che avrebbe dovuto essere, ossia la celebrazione dei lavoratori, delle loro rivendicazioni. Anche quest’anno è stato un elemento marginale di contorno, tanto per dire che è stato fatto. Da Roma a Taranto è diventato più che altro un appuntamento politico, da consumare in nome della Palestina e contro il governo Meloni. Come ha fatto Tomaso Montanari, rettore dell’università per Stranieri di Siena, ospite sul palco della kermesse ionica, alla quale ha partecipato anche Francesca Albanese. “Da Benito a Giorgia c'è un lungo filo diretto, un lungo filo nero, nerissimo. Si chiama fascismo”, ha dichiarato Montanari dal palco, mostrando un collage che unisce un manifesto elettorale di Meloni a una copertina de La Domenica del Corriere con Mussolini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Da Benito a Giorgia un lungo filo nero”. L’attacco di Montanari a Meloni dal palco del Primo Maggio

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Panoramica sull’argomento

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