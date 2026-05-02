Primo Maggio | sul palco del concertone a Roma il ricordo di Satnam Singh morto sul lavoro senza dignità

Durante il concertone del Primo Maggio a Roma è stato ricordato Satnam Singh, un giovane di 31 anni deceduto il 19 giugno 2024, due giorni dopo un incidente in un’azienda agricola di Borg Santa Maria. Dal palco sono state lette parole che descrivono la sua morte come avvenuta senza dignità, riferendo i dettagli di quanto accaduto nell’incidente avvenuto sul luogo di lavoro.

"Satnam Singh è morto a 31 anni. Sul lavoro. Senza dignità”. Arriva dal palco del concertone del Primo Maggio a Roma il ricordo di Satnam Singh, il giovane di origini indiane deceduto il 19 giugno 2024, due giorni dopo il terribile incidente in un’azienda agricola di Borg Santa Maria dove un.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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