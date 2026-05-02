Primo maggio sfida a colpi di karaoke tra Landini Cgil e Bombardieri Uil nel backstage del Concertone – Il video

Nel backstage del Concertone del Primo maggio, due leader sindacali si sono sfidati a colpi di karaoke, in un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti. Il video della sfida tra Landini e Bombardieri mostra i due intenti a cantare, mentre sul palco si esibiscono artisti di vario genere. La scena si svolge lontano dalle luci del palco, in un ambiente informale e tra le risate dei partecipanti.

Mentre sul palco del Concertone del Primo maggio sfilano artisti di ogni genere, anche nel backstage si canta. Come ormai da tradizione, nel giorno della festa dei lavoratori i leader dei principali sindacati italiani si sono lasciati andare a una sessione di karaoke in compagnia di Dejan Cetnikovic, di Radio Rock. Lo scorso anno, Cetnikovic era riuscito a intercettare le esibizioni spaccatimpani dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Quest’anno, invece, si è dovuto accontentare di averne solo due: Maurizio Landini (Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil). Le esibizioni sulle note di Rino Gaetano e Bertoli. Il segretario generale della Cgil ha scelto di cantare Pescatore di Pierangelo Bertoli.🔗 Leggi su Open.online

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