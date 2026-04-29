Il decreto lavoro approvato dal governo ha suscitato reazioni diverse tra i rappresentanti sindacali, con alcuni leader che hanno espresso soddisfazione e altri che si sono detti meno entusiasti. In particolare, i segretari di due grandi organizzazioni hanno commentato positivamente le misure, mentre il sindacato più grande ha preferito non esprimersi pubblicamente sulla questione. La notizia ha aperto un dibattito tra i vari attori sociali sulla validità delle nuove norme.

Il decreto lavoro varato dal governo ha compiuto il primo miracolo: mettere d’accordo il fronte sindacale (Cgil esclusa) sulla bontà delle norme dell’esecutivo. La sinistra politica è fuori dai giochi. La circostanza occasionale è stata la conferenza stampa nella sede Rai di via Asiago dedicata al ‘Concertone’, nel giorno dopo il varo del Dl Lavoro in Cdm. La circostanza sostanziale è quella di una unità sindacale ritrovata sul tema del lavoro dignitoso. Ed è un unicum. Dl Primo Maggio, Bombardieri (Uil): “Sono molto soddisfatto”. Per dirla con Bombardieri, leader della Uil, “la presenza dei tre segretari sullo stesso palco è già una notizia di per sé”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dl Primo maggio, il plauso dei sindacati (senza Landini): Bombardieri e Fumarola “molto soddisfatti”

Notizie correlate

Decreto Primo Maggio, Bombardieri: "Soddisfatti, governo ci ha ascoltato"“Decreto Primo maggio? Noi siamo molto soddisfatti, perché per la prima volta c’è un intervento legislativo che identifica il salario giusto e...

Decreto Primo Maggio, Fumarola: "Per noi positivo. Ottimo fissare il TEC"“Decreto primo maggio? Abbiamo giudicato positivo questo provvedimento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza stampa”.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Consiglio dei ministri: approvato il decreto Primo maggio; Landini sul decreto Primo Maggio: Tra contratti pirata e tasse, lavoratori sempre più poveri; Decreto Primo Maggio: cosa salvare (e cosa no) nella bozza; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi.

Dl Primo Maggio, Orsini (Confindustria), un argine contro il dumping contrattualeIl Decreto Legge Primo Maggio approvato ieri riafferma il ruolo centrale della contrattazione collettiva, individuando nei contratti firmati dalle associazioni ... ildiariodellavoro.it

Orsini, 'il decreto primo maggio argine contro il dumping contrattuale'Il decreto legge Primo Maggio approvato ieri riafferma il ruolo centrale della contrattazione collettiva, individuando nei contratti firmati dalle associazioni più rappresentative il riferimento lega ... lanazione.it

Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, ma il decreto varato dal governo va in tutt’altra direzione. Le misure previste puntano su incentivi alle imprese, con sgravi e sostegni economici per l’occupazione, mentre mancano all'appello misure strutturali per l’aume - facebook.com facebook

Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del concertone del primo maggio 2026 #concertone #1maggio @primomaggioroma @ARISA_OFFICIAL @bigmamaalmic @pierspollon x.com